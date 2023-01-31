Происшествия

700 тысяч рублей отдали пенсионеры мошенникам в Псковской области

Псковские пенсионеры вновь попались на уловки мошенников с 28 по 30 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в период с 28 по 30 января трем жительницам Великих Лук, Великолукского района и Невеля 1937, 1940 и 1930 годов рождения позвонили неизвестные. Они сообщили собеседницам, что их знакомая, внучка и дочь якобы за совершенные ДТП могут быть привлечены к уголовной ответственности. И предложили решить возникшие проблемы финансовым путем.

Пенсионерки, поддавшись на ухищрения мошенников, передали прибывшим к ним по месту жительства курьерам, а также перевели через банкомат свои сбережения на общую сумму 700 тысяч рублей.

Вскоре выяснилось, что этих пожилых женщин обманули. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, жителя поселка Плюсса 30 января злоумышленники ввели в заблуждение при осуществлении операции купли-продажи товара на одном из интернет-сайтов и похитили более 80 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.