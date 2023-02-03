Происшествия

Ворующего из гаражей под покровом ночи псковича задержала полиция

Псковские полицейские раскрыли серию краж из гаражных кооперативов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В течение января прошлого года в Пскове произошло пять краж из гаражных кооперативов, расположенных на Завеличье, Запсковье и в центре города.

В ночь с 1 на 2 февраля сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Его автомобиль остановили по ориентировке сотрудники ГИБДД в Псковском районе, в салоне находилось ранее похищенное имущество.

По версии следствия, 32-летний пскович на личном транспорте объезжал гаражные кооперативы, находящиеся в городской черте, и присматривал наиболее слабые замки на дверях. А с наступлением темноты возвращался к двери намеченного гаража, перекусывал или выламывал замок и похищал хранимое имущество. Добычей злоумышленника становились литые диски с комплектами резины, электроинструменты, ручные строительные инструменты и ящики для их хранения, сварочные аппараты, тепловые пушки и другие небольшие предметы.

В результате обыска в частном доме фигуранта уголовного дела удалось обнаружить и изъять часть похищенного имущества.

Оказалось, что ранее молодой человек уже был судим за совершение краж.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ, устанавливается причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям. Сейчас фигурант уголовного дела задержан, расследование уголовных дел продолжается.