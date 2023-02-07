Происшествия

Пскович решил украсть деньги из сейфа микрокредитной организации и попал под суд

Пскович решил украсть деньги из сейфа микрокредитной организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В августе прошлого года злоумышленник, проходя в ночное время мимо помещения микрокредитной организации на улице Яна Фабрициуса, вспомнил, что в нем имеется офисная техника и сейф, в котором сотрудники организации хранят деньги. Он знал об этом, поскольку в мае того же года сам получал займ в этой компании.

Отжав оконную раму найденным на улице куском арматуры, пскович проник в помещение микрокредитной организации и вынес ноутбук марки Lenovo, а также сейф с находящимися в нем денежными средствами в сумме 34 334 рубля.

С похищенным имуществом обвиняемый с места совершения преступления скрылся. Ущерб составил почти 50 тысяч рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя, а также отмены условного осуждения по предыдущему приговору, суд назначил виновному окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.