Происшествия

Житель Псковской области стал жертвой телефонного мошенника-парапсихолога

28 жителей Псковской области вновь стали жертвами телефонных мошенников за неделю с 30 января по 5 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре региона.

Злоумышленники за неделю похитили 9 млн рублей, причинив псковичам ущерб от 4,5 тысячи до 2 млн рублей.

Наиболее популярные сценарии обмана остались теми же, что и раньше. Большинство случаев телефонных мошенничеств – это звонки из служб безопасности банков или от имени сотрудников правоохранительных органов. Потерпевшим сообщали информацию о попытках списать деньги со счетов или оформить кредиты от их имени. Обманутые переводили свои деньги на «безопасные» счета, указанные преступниками. Также имели место факты обмана от имени работников банков под предлогом замены счёта, ложной сверки персональных данных.

В 4-х случаях потерпевшие передали мошенникам свои деньги в целях мнимого освобождения родственников от уголовной ответственности за ДТП, участниками которых якобы стали их близкие.

Кроме того, преступниками использовались для обмана такие предлоги, как сбор денег на лечение дальнего родственника, оказание дистанционно медицинской помощи врачом-парапсихологом, продажа различных товаров в Интернете, возврат утраченных документов, предоставление возможности дистанционного заработка, в том числе на инвестициях, трудоустройство через Интернет. При этом потерпевшие по просьбе злоумышленников сообщали сведения своих банковских карт для перевода на них денег в качестве оплаты за товары или перечисления зарплаты. В ряде случаев мошенники обращались с просьбами о помощи со взломанных страниц в социальных сетях.

По каждому такому факту правоохранительными органами области возбуждены и расследуются уголовные дела.

«Уважаемые жители региона, будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенников! Не сообщайте никому пин-коды и другие сведения о своих банковских картах, логины и пароли от аккаунтов, платежные данные, одноразовые коды из СМС! Также будьте осмотрительны при совершении любых сделок в Интернете», – призвали в ведомстве.