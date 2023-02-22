Происшествия

Двух братьев задержали за ограбление магазина в Великих Луках

Двух братьев задержали за ограбление магазина в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 19 февраля в Великих Луках двое неизвестных мужчин без применения насилия ограбили магазин по проспекту Октябрьскому, они забрали несколько бутылок водки и попытались скрыться. Сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали подозреваемых. Похищенное изъяли.

Выяснилось, что подозреваемые - двое безработных братьев 1986 года рождения. Ранее эти великолучане уже были судимы, в том числе за кражи и грабежи.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Проводится расследование.