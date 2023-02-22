Происшествия

Труп мужчины обнаружили на месте пожара в дновской пятиэтажке

Труп мужчины обнаружили на месте пожара в городе Дно 24 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре на улице Строителей, 11 сообщили в 12.21. В пятиэтажном многоквартирном жилом доме в двухкомнатной квартире огонь повредил диван, одна комната закопчена.

На месте пожара погибшим обнаружили мужчину 1969 года рождения. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении погибшего.