Происшествия

Великолучанина задержали за кражу нескольких упаковок форели

30-летнего мужчину задержали в Великих Луках за кражу продуктов питания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский», находясь на маршруте патрулирования, получили информацию о том, что из магазина на улице Ботвина поступил сигнал «тревога».

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали великолучанина, который похитил из торгового зала продукты питания, в том числе несколько упаковок форели.