Происшествия

Пскович избил коллегу за опоздание на работу

Пскович избил коллегу за опоздание на работу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуре Псковского района.

17 сентября 2022 года около 12:30 39-летний местный житель совместно с коллегами по работе находился в автомобиле около магазина в деревне Писковичи.

На парковку подъехал ещё один мужчина, который задержался, так как покупал лекарства заболевшим жене и ребенку. Пскович высказал претензии приехавшему работнику в связи с тем, что он опоздал на работу. Между ними возникла словесная ссора, в ходе которой злоумышленник нанес потерпевшему два удара кулаком в область лица. В результате жертва получила переломы костей лицевого скелета и другие.

Уголовное дело направили мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу.

Санкция части 1 статьи 112 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 3-х лет.