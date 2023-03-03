Происшествия

Росгвардейцы задержали молодую псковичку, которая украла продукты питания

Подозреваемую в хищении из магазина задержали в Пскове сегодня, 4 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе уравления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил информацию о том, что в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 24-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства девушку передали сотрудникам полиции.