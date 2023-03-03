Происшествия

Псковичка пыталась украсть из магазина полную тележку товаров

Жительницу Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за попытку украсть тележку с товарами в одном из магазинов города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Преступление произошло в январе. В покупательскую тележку женщина положила четыре упаковки трусов, 11 плиток шоколада, 3,5 кг шоколадных конфет, торт, восемь упаковок фисташек, две бутылки водки, три упаковки кофе, 10 пар мужских и женских носков, три упаковки майонеза, девять упаковок сахара, 7 кг курицы, 2 кг фарша, 2,5 кг мяса свинины, а также другие товары на общую сумму 17 000 рублей.

На стоимость товаров псковичка не смотрела, поскольку покупать их не собиралась, отметили в прокуратуре.

Сложив товар в тележку, женщина направилась к выходу из магазина, решив, что никто из сотрудников магазина ее не заметит. Однако к фигурантке подошел сотрудник магазина и спросил, имеется ли у нее неоплаченный товар. Псковичка призналась, что действительно похитила товары, и отдала их сотрудникам магазина.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.