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Псковичка пыталась украсть из магазина полную тележку товаров

06.03.2023 20:20|ПсковКомментариев: 0

Жительницу Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за попытку украсть тележку с товарами в одном из магазинов города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре. 

Преступление произошло в январе. В покупательскую тележку женщина положила четыре упаковки трусов, 11 плиток шоколада, 3,5 кг шоколадных конфет, торт, восемь упаковок фисташек, две бутылки водки, три упаковки кофе, 10 пар мужских и женских носков, три упаковки майонеза, девять упаковок сахара, 7 кг курицы, 2 кг фарша, 2,5 кг мяса свинины, а также другие товары на общую сумму 17 000 рублей.

На стоимость товаров псковичка не смотрела, поскольку покупать их не собиралась, отметили в прокуратуре. 

Сложив товар в тележку, женщина направилась к выходу из магазина, решив, что никто из сотрудников магазина ее не заметит. Однако к фигурантке подошел сотрудник магазина и спросил, имеется ли у нее неоплаченный товар. Псковичка призналась, что действительно похитила товары, и отдала их сотрудникам магазина.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Теги: #кража #псков #магазин
Источник: Псковская Лента Новостей
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