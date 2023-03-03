Происшествия

Мать двоих детей наказали за кражу масла в псковском магазине

22-летнюю мать двоих детей привлекли к уголовной ответственности в Псковском районе за совершение двух мелких хищений из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Фото из архива ПЛН

В дневное время 9 и 14 октября злоумышленница дважды украла 9 и 7 упаковок сливочного масла с полок магазина в деревне Борисовичи Псковского района, сумма ущерба составила 1242 рубля и 966 рублей соответственно. В дальнейшем женщина продавала украденное.

По результатам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих наказание обстоятельств, назначил виновной наказание в виде 5 месяцев ограничения свободы, возложив на женщину ряд обязанностей и ограничений.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.