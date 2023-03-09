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Браконьеры убили двух беременных косуль в Себежском районе

09.03.2023 10:29|ПсковКомментариев: 0

Браконьеры убили двух беременных косуль в Себежском районе. Об этом сообщается в группе «Природа 60» в социальной сети «ВКонтакте».

3 марта на территории Себежского района, в закреплëнных охотничьих угодьях ООО «Псков Консалтинг», в одном километре от деревни Стояки выявили факт незаконной охоты.

Браконьеры 1 марта с применением трëх снегоходов выследили и добыли двух косуль, а именно самок с эмбрионами. После чего они разделали туши, забрали мясо и скрылись с места незаконной охоты.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 258 УК РФ. Устанавливаются лица причастные к незаконной охоте. Предположительно, один из браконьеров - житель Санкт-Петербурга, который уже покинул территорию Псковской области.

Ранее сообщалось, что 52-летний житель города Дно Псковской области в ходе незаконной охоты в Новгородской области убил европейскую косулю, занесенную в местную региональную Красную книгу. 

Теги: #лес #Себежский район #косуля
Источник: Псковская Лента Новостей
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