Происшествия

Великолучанин не поверил телефонным мошенникам и сохранил деньги

Великолучанин не поверил телефонным мошенникам и сохранил деньги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ОМВД России по городу Великие Луки обратился местный житель. Он сообщил, что с 8 по 9 марта ему звонили неизвестные. Они представлялись сотрудниками правоохранительных органов и заявляли, что некие злоумышленники якобы пытаются оформить на него кредит. Речь шла о миллионе рублей. Мошенники настоятельно рекомендовали мужчине самому оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

Великолучанин не поверил мошенникам и разговор прекратил.