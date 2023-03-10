Происшествия

Псковичке предъявили обвинение в убийстве 7-летней давности

Обвинение в убийстве 7-летней давности предъявили жительнице Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

В июле 2015 года на обочине дороги в Псковском районе было обнаружено тело 41-летнего местного жителя с множественными колото-резаными ранениями в области грудной клетки и живота.

Длительное время это преступление оставалось нераскрытым, однако работа по установлению виновного лица продолжалась, отметили в ведомстве.

После проверки различных версий произошедшего, следователи на основании совокупности косвенных доказательств пришли к выводу, что к преступлению причастна дочь сожительницы потерпевшего, которая проживает в одной из соседних деревень.

Подозреваемая на допросе в подробностях рассказала, как на фоне личной неприязни исколола мужчину ножом, когда пьяная подвозила его к дому.

«Осознав, что пострадавший скончался, она избавилась от улик и вернулась домой, где договорилась со своим сожителем лжесвидетельствовать, чтобы запутать следствие», - уточнили в СК.

Женщине предъявили обвинение в убийстве, сейчас она находится под домашним арестом. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.