Происшествия

Псковская таможня пресекла незаконный вывоз валюты

Сотрудники Псковской таможни в пункте пропуска «Шумилкино» на российско-эстонской границе в сумке гражданки Украины и в одежде ее несовершеннолетнего ребенка обнаружили крупную сумму наличной валюты в евро и долларах США. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото: Псковская таможня

Женщина выезжала из России с двумя детьми и подала пассажирскую таможенную декларацию только на 30 тысяч долларов США. В ее ручной клади находились 21 900 долларов США и 600 евро. А за подкладкой куртки одного из детей сотрудники таможни обнаружили 100 тысяч долларов США. По факту контрабанды наличных денежных средств возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 200.1 УК РФ. Все наличные денежные знаки в рамках уголовного дела изъяты.

«В этом году это самое крупное выявление незаконного перемещения наличных денежных средств с сокрытием от таможенного контроля. Для осмотра одежды, обуви, ручной клади, сумок различного объема мы используем разнообразные технические средства таможенного контроля. Их применение как раз и сработало в данном случае», – пояснила начальник таможенного поста МАПП «Шумилкино» Светлана Григорьева.

Напомним, при единовременном ввозе или вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, необходимо подавать пассажирскую таможенную декларацию на всю сумму ввозимых или вывозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков. При этом необходимо учитывать, что согласно указу президента Российской Федерации со 2 марта 2022 года запрещено вывозить из РФ наличную иностранную валюту в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США.