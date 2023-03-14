Происшествия

Мужчину в джинсовой куртке разыскивают в Псковском районе

Пропавшего без вести Дмитрия Золина 1947 года рождения разыскивают в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМВД России по Псковскому району.

Фото: пресс-служба ОМВД России по Псковскому району

Мужчина с 29 августа 2022 года отсутствует по месту жительства в деревне Родина Псковского района. 13 сентября в лесу, за деревней Крипецкое Псковского района, обнаружили автомобиль пропавшего.

Приметы: худощавого телосложения, рост около 170 смантиметров, серо-голубые глаза, одет, предположительно, в джинсовую куртку и синие спортивные штаны.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом 19. Контактные телефоны: 676-851, 593-300.