Происшествия

Росгвардейцы задержали 19-летнего великолучанина за очередную кражу

Молодого человека задержали в Великих Луках 14 марта по подозрению в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 9.00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что из магазина на Октябрьском проспекте неизвестный совершил кражу. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 19-летнего великолучанина, который похитил из торгового зала три упаковки кофе.

Как позже выяснилось, молодого человека ранее уже привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение. В соответствии с действующим законодательством, за повторное мелкое хищение его привлекут к уголовной ответственности.