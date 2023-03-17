Происшествия

Беременная седьмым ребенком псковичка незаконно получила деньги маткапитала и попала под суд

Беременная псковичка незаконно получила деньги маткапитала и попала под суд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2016 году подсудимая с целью обналичивания средств материнского капитала приобрела земельный участок и оформила фиктивный договор займа денежных средств на строительство жилого дома. Женщина представила в УПФР в Пскове и Псковском районе недостоверные сведения.

Сумму, полученную обманным путем по сертификату, израсходовали не в целях улучшения жилищных условий.

Прокуратура города Пскова поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Своими незаконными действиями женщина причинила материальный ущерб Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Псковской области в размере более 450 тысяч рублей.

По данным областной прокуратуры, женщине 26 лет.

«Суд признал псковичку виновной и с учетом наличия шести детей и беременности седьмым ребенком назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Суд также удовлетворил иск прокурора на вышеуказанную сумму в пользу ОФПСС Псковской области», - добавили в пресс-службе судов региона.