Происшествия

Стружанин сдал рельсы на металлолом и попал под суд

Мужчина нашёл рельсы и сдал их на металлолом в Стругокрасненском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в местной прокуратуре.

В суде установили, что в 2022 году мужчина нашел на улице Мелиораторов рельсы в количестве семи штук и решил сдать их в прием металла. Для этого он пригласил своих знакомых, которым сообщил, что рельсы принадлежат ему.

«Введя в заблуждение относительно принадлежности рельс своих товарищей, гражданин с их помощью вывез за два раза указанные рельсы и сдал в металлолом, выручив за это денежные средства», – отметили в ведомстве.

Подсудимому назначили наказание в виде исправительных работ с удержанием в доход государства 5% от заработка. Приговор суда не вступил в законную силу.