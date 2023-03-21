Происшествия

Великолучанка лишилась денег при попытке заработать на продаже криптовалюты

Мошенники завладели деньгами пожилой жительницы города Великие Луки под предлогом организации игры на интернет-бирже и получения дивидендов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в течение нескольких мартовских дней пенсионерке звонили неизвестные. «Брокеры» предложили собеседнице хороший заработок за счет продажи криптовалюты через интернет-биржу. Великолучанка заинтересовалась предложением, для участия в данном «проекте» она перевела через банкомат на указанный ей счет кредитные деньги, а также личные сбережения на общую сумму около 180 тысяч рублей.

Когда женщина убедилась, что ее ввели в заблуждение, то обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбудили уголовное дело, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.