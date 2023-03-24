Происшествия

Пять тысяч рублей заплатит порхович за удар сковородкой по голове жены

Жителя Порховского района, ударившего супругу сковородой, привлекли в административной ответственности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

22 января пьяный 55-летний житель деревни Попадинка ударил супругу сковородкой по голове. Так как женщина закрывала голову рукой, на кисти образовался кровоподтек, она получила ссадины пальца, а также ушиб мягких тканей теменно-затылочной области.

В судебном заседании мужчина вину свою признал, за содеянное перед супругой извинился.

Суд назначил порховичу штраф в размере 5000 рублей.

Постановление в законную силу пока не вступило.