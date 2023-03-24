Происшествия

Вандалы ногами разбили стенды в Великих Луках

Вандалы ногами разбили стенды в Великих Луках. Об этом сообщается в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Подслушано Великие Луки» / «ВКонтакте»

«У торгового центра "Апельсин" молодые парни (4 или 5 человек) разбили ногами рекламные стенды. Просто так, просто проходили мимо. Так хочется жить в чистом и красивом городе. Ну как же так? Молодёжь!» - возмутился автор фото.

Ранее сообщалось, что вандалы разрисовали подземный переход в Великих Луках. Сейчас надписи закрашены.