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Вандалы ногами разбили стенды в Великих Луках

25.03.2023 10:36|ПсковКомментариев: 0

Вандалы ногами разбили стенды в Великих Луках. Об этом сообщается в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Подслушано Великие Луки» / «ВКонтакте»

«У торгового центра "Апельсин" молодые парни (4 или 5 человек) разбили ногами рекламные стенды. Просто так, просто проходили мимо. Так хочется жить в чистом и красивом городе. Ну как же так? Молодёжь!» - возмутился автор фото.

Ранее сообщалось, что вандалы разрисовали подземный переход в Великих Луках. Сейчас надписи закрашены.

Теги: #великие луки #вандализм #стенд
Источник: Псковская Лента Новостей
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