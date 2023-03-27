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В Псковской области прекратили уголовное дело об угрозе убийством шиной от бензопилы

28.03.2023 17:50|ПсковКомментариев: 0

Уголовное дело об угрозе убийством шиной от бензопилы в Стругах Красных прекратили в связи с примирением сторон. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Стругокрасненского района.

Обвиняемый 29 ноября 2022 года в вечернее время находился в Стругах Красных. Из ревности к своей жене, он высказывал потерпевшему угрозы убийством, размахивая шиной от бензопилы.

«В судебном заседании стороны заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением. Данное ходатайство поддержано прокурором района и удовлетворено судом», – рассказали в прокуратуре Стругокрасненского района.

Постановление суда вступило в законную силу.

Теги: #происшествие #угроза
Источник: Псковская Лента Новостей
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