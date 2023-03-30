Происшествия

Глобус и статуэтку женщины не пропустили в РФ через границу в Себежском районе

Ввоз на территорию РФ незадекларированных старинных вещей - самовара, глобуса, статуэтки и кувшина - пресекли на российско-латвийской границе в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: Псковская таможня

Гражданин Казахстана, въезжая в Россию из Латвии через пункт пропуска «Бурачки» (Себежский район), не предъявил таможенному контролю свой товар. Являясь пассажиром микроавтобуса, он заявил сотрудникам таможни, что не имеет при себе товаров, подлежащих декларированию, пояснили в ведомстве.

Осмотрев транспортное средство с применением инспекционно-досмотрового комплекса, на рентгеновском снимке инспектор заметил подозрительные вложения в автомобиле. При досмотре микроавтобуса таможенники обнаружили аккуратно упакованные в полиэтиленовую пленку старинные предметы и направили их экспертам.

«Самовар с выбитыми наградными элементами и надписью "Похвальный листъ 188 самоварное заведение Кондратия Дмитриевича Гориина основана 1872 году", армиллярная сфера, фигурка женщины в плаще и головном уборе и кувшин с крышкой на цепочке направлены на исследование специалистам. Их принадлежность к историческим и культурным ценностям, рыночную стоимость определит экспертиза, на основании которой будет принято дальнейшее процессуальное решение», – рассказал начальник таможенного поста МАПП «Бурачки» Денис Партоменко.