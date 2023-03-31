Происшествия

Пропавшую в Пскове женщину разыскивает полиция

Местонахождение Лидии Харченко 1981 года рождения устанавливают полицейские в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, эта женщина, зарегистрированная в городе Острове-3, без вести пропала 3 сентября 2021 года на территории Пскова. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. По имеющейся информации, ранее она могла проживать в микрорайоне Любятово областного центра.

Ее приметы: на вид 40-45 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые волосы средней длины, светлые глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Лидии Харченко, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть).