Происшествия

Садовый дом удалось спасти от пожара не берегу озера в Палкинском районе

Садовый дом удалось спасти от огня при пожаре на западном берегу озера Белая Струга в Палкинском районе 2 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре в Новоуситовской волости сообщили в 21.47.

Сгорели хозяйственная постройка и пристройка.

Причина – предварительно нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Помимо этого, в 12.50 стало известно о пожаре в Порховском переулке в Острове. В хозяйственной постройке огонь повредил предбанник, чердачное помещение выгорело изнутри. Причина, по предварительной информации, – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Спасти от огня удалось три хозяйственные постройки.

Еще один пожар произошел в 13.58 в деревне Духново Опочецкого района. Сгорела хозяйственная постройка. Причина – предварительно короткое замыкание электропроводки внутри бани. Спасти от огня смогли жилой дом и две хозяйственные постройки.