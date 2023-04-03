Происшествия

Пскович предстанет перед судом за убийство собаки

Пскович предстанет перед судом за жестокое обращение с собакой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

31 декабря прошлого года 34-летний мужчина, находясь около дома №1 по улице Черняховского в Пскове, из хулиганских побуждений дважды ударил собаку острием ножа в шею и один раз в грудь.

Телесные повреждения привели к гибели животного. Уголовное дело направили в мировой суд города Пскова для рассмотрения по существу.

Санкция части 1 статьи 245 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.