Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Оазис здоровья под Псковом
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
Топ учебных заведений
«Истфакт»: легендарные мечи Пскова
«Псковэнергосбыт» показания дачникам
досрочный выход на пенсию
Договор с «Псковэнергосбыт»
построй дом своей мечты
о показаниях электросчётчика
как юродивый Николка Псков спас
Парк у реки Милевки
упростить легализацию переселенцев
Оплата за ОДН с марта
Итоги форума работающей молодежи
Антон Минаков о работе ЛДПР
Господин Рейтингомер
 
 
 
ещё Происшествия 03.04.2023 08:450 Труп женщины обнаружили на месте пожара в порховской деревне  03.04.2023 10:220 Пскович предстанет перед судом за убийство собаки 03.04.2023 09:060 Садовый дом удалось спасти от пожара на берегу озера в Палкинском районе 03.04.2023 08:450 Труп женщины обнаружили на месте пожара в порховской деревне  01.04.2023 20:200 Землетрясение произошло в Кавминводах 01.04.2023 20:000 Пропавшую в Пскове женщину разыскивает полиция
 
 
 
Самое популярное 29.03.2023 23:480 Похороны шестерых погибших в ходе СВО военнослужащих прошли в Псковской области 29.03.2023 14:446 Экс-полицейский сломал 19 рёбер псковичке, которая просила о сексе – детали скандального дела 31.03.2023 20:310 Президент России утвердил Концепцию внешней политики 28.03.2023 19:561 Пскович застрелил таксиста и сжёг его автомобиль 28.03.2023 11:355 Венеция из псковского окна
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Пскович предстанет перед судом за убийство собаки

03.04.2023 10:22|ПсковКомментариев: 0

Пскович предстанет перед судом за жестокое обращение с собакой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

31 декабря прошлого года 34-летний мужчина, находясь около дома №1 по улице Черняховского в Пскове, из хулиганских побуждений дважды ударил собаку острием ножа в шею и один раз в грудь.

Телесные повреждения привели к гибели животного. Уголовное дело направили в мировой суд города Пскова для рассмотрения по существу.

Санкция части 1 статьи 245 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Теги: #прокуратура #псков #собака
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли инициативу о запрете рекламы интимных услуг по всей России?
В опросе приняло участие 349 человек
Сюжет: Зверские нравы: факты жестокого обращения с животными в Псковской области Пскович предстанет перед судом за убийство собаки Причину смерти псковской кошки Пушинки устанавливают петербургские ветеринары Век зоосадизма Порховский суд отправил в колонию 26-летнего убийцу трёх щенков Полиция опросила свидетелей жестокой расправы над собакой в Пыталово Полиция проводит проверку по факту сообщений об убийстве собаки в Пыталово «Берет котят на Avito и ест их»: великолукские зооволонтеры подозревают мужчину в убийстве питомцев Мужчина застрелил соседского пса в Псковской области Великолукскому живодёру планируют вынести приговор в ноябре В Острове устанавливают причину гибели собаки в зооприюте В островском приюте для собак украли инвентарь, корм и убили пса Избитого и выкинутого на свалку щенка пытаются спасти в Псковской области Выбросившему кота с пятого этажа великолучанину грозит до пяти лет колонии Лебединая песня Неизвестные стреляли по стае лебедей на великолукском пруду «Навешала на шею кирпичей»: собаку утопили в бочке в Себежском районе Опочанин грозился застрелить приютскую собаку из-за ее «испорченности» Прокуратура направила в полицию информацию о повешенных на пуповину котятах в Новосокольниках В Новосокольниках неизвестный связал котят пуповиной и оставил висеть на дереве «В пакете лежит мертвая кошка»: в соцсетях появилось видео с псковским живодером Полиция проводит проверку по факту убийства кошки в Пскове Пскович-живодер выбил глаз кошке перед ее умерщвлением В Пскове живодер несколько раз скинул кошку в мусоропровод В Псковском районе агрессивный пес чуть не загрыз собаку, с которой гулял ребенок Порховский убийца щенков предстанет перед судом Неизвестный расстрелял нескольких котов в Пустошке Великолучанин выбросил кота из окна пятого этажа и добил его ногами В Гдовском районе прекратили уголовное дело по факту убийства собак Живодеры разрисовали собаку в Пскове Неизвестные в Острове выбросили новорожденных щенков в завязанном пакете Журавль с перебитыми ногами находится на грани жизни и смерти в псковском питомнике Журавля с простреленными ногами заметили под Псковом Неизвестный убил собаку в микрорайоне Псковкирпич Локнянская полиция начала проверку после публикации в СМИ фотографии повешенной собаки Неизвестные повесили собаку в локнянской деревне Убийца щенков в Порхове стал фигурантом уголовного дела Прокуратура организовала проверку по факту убийства животных в Порхове Щенков выбросили из окна пятиэтажки на детскую площадку в Порхове Пакет с живыми котятами выбросили в мусорный бак в Пскове Убийца собак в Гдовском районе оказался госохотинспектором Полиция нашла подозреваемого в убийстве собак в Гдовском районе Псковичка выкинула собаку у ворот зооприюта после ссоры с мужем Прокурор Псковской области прокомментировал расстрел собак в Гдовском районе Уголовное дело возбудили в Гдовском районе по факту убийства трех собак В Пскове нашлись хозяева прикованной к стене сарая собаки Губернатор призвал наказать виновных в убийстве трех собак в Гдовском районе Полиция не стала возбуждать дело по факту убийства собак в Гдовском районе В Сети запустили петицию с призывом наказать убийц собак в Гдовском районе Псковичи в соцсетях обсуждают судьбу прикованной в сарае собаки Неизвестный расстрелял в Гдовском районе трех собак Расстрелом уток ради развлечения возмущены жители Пустошкинского района Уголовное дело по факту жестокого обращения с животными возбудили в Пскове Неизвестные выкинули собаку и семь щенков на Октябрьском проспекте в Пскове В Псковской области пытались утопить в болоте семь щенков В Пскове прокуратура проводит проверку по сообщению о доставке в приют котов в мешках «Цеплялись за жизнь из последних сил»: в псковский зооприют привезли 15 котов в мешках Новоржевец неделю держал собак в сарае без воды и еды Овчарку, запертую на балконе, приютили зоозащитники В Палкино полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с собакой Генпрокуратуру просят проверить соблюдение закона о защите животных в регионах В Невельском районе продолжается расследование убийства собаки Расправившийся с псом своей соседки невельчанин заявил о случайном убийстве Михаил Ведерников уверен, что дело убитого пса Пифа будет доведено до суда Собачья жизнь - собачьи законы Хозяйка убитого пса Пифа расплакалась, узнав о возбуждении уголовного дела Уголовное дело возбуждено по факту убийства пса Пифа в Невельском районе Прокуратура отменила решение невельских дознавателей не возбуждать дело по факту убийства собаки Псковский губернатор выступил за ужесточение закона об обращении с животными Фотофакт: В Пскове жестоко убили бобра. 18+ Хозяйке убитой в Невельском районе собаки вновь отказали в возбуждении уголовного дела Полиция проведет проверку по факту травмирования собаки в Псковском районе Неизвестные подстрелили дробью собаку в Псковском районе Убийство собаки в Невельском районе остается на контроле - Ведерников Прокуратура отменила решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту убийства собаки в Сигово Областная прокуратура проведет проверку по факту убийства собаки в Невельском районе Александр Козловский взял на личный контроль расследование гибели пса в Невельском районе В Невельском районе мужчина убил собаку соседки, но это не посчитали жестоким обращением с животными Александр Козловский проконтролирует расследование гибели собаки в Великих Луках Скандал в «Зоозащите»: бывшие соратники обвиняют руководство в массовом усыплении собак
03.04.2023, 11:300 Задержана подозреваемая в причастности к взрыву в кафе в Петербурге 03.04.2023, 11:210 Скидки на готовые каши с мясом объявили в псковских магазинах «Деревня Соловьи» 03.04.2023, 11:170 Псковские газовики подготовили свои объекты к прохождению весеннего паводка 03.04.2023, 11:100 Расписание движения пригородных поездов изменится в Псковской области
03.04.2023, 11:040 Выставку «Корсунская легенда» монтируют в Изборске. ФОТО 03.04.2023, 10:560 «ГорДозор»: Приплыли! 03.04.2023, 10:460 Спортсмены из Пскова привезли медали с первенства России по дзюдо 03.04.2023, 10:390 Псков вошел в десятку популярных направлений для путешествий на озера
03.04.2023, 10:380 Двое безработных приятелей угнали Audi и попали в ДТП в Пскове 03.04.2023, 10:330 Аварийным общежитием в Великих Луках заинтересовался Бастрыкин 03.04.2023, 10:240 «Деловой понедельник»: О самочувствии полиграфической отрасли в Псковской области 03.04.2023, 10:220 Пскович предстанет перед судом за убийство собаки
03.04.2023, 10:151 Больше всего жителей СЗФО мотивируют работать лучше деньги и уважение - опрос 03.04.2023, 10:040 Автомобиль задымился на Четырех углах в Пскове. ВИДЕО 03.04.2023, 10:020 Андрей Турчак вошел в наблюдательный совет госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» 03.04.2023, 09:570 Сразу четыре спектакля подряд пройдут с полным залом зрителей в Пскове
03.04.2023, 09:570 Лучшего народного дружинника определили в Псковской области 03.04.2023, 09:510 Ушел из жизни экс-глава администрации Опочки 03.04.2023, 09:380 Путин подписал указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества» 03.04.2023, 09:280 Маркетплейсам хотят запретить списывать деньги с удаленных банковских карт
03.04.2023, 09:150 Опасную для здоровья рыбу назвала нутрициолог 03.04.2023, 09:060 Садовый дом удалось спасти от пожара на берегу озера в Палкинском районе 03.04.2023, 08:553 Граждан могут обязать пускать в квартиры работников ЖКХ 03.04.2023, 08:450 Труп женщины обнаружили на месте пожара в порховской деревне 
03.04.2023, 08:350 Уникальные книги из Тобольска получил в дар Пушкинский заповедник 03.04.2023, 08:230 Законопроект о наказании за русофобию внесут в Госдуму к июлю 03.04.2023, 08:120 Вероятность превышения параметров пожарной опасности ожидается в Псковской области в августе 03.04.2023, 07:530 Когда за канистру бензина в багажнике могут лишить прав, объяснил юрист
03.04.2023, 07:350 Первых змей заметили в Пыталовском районе. ФОТО 03.04.2023, 07:170 Об опасности отказа от еды после шести вечера предупредила диетолог 03.04.2023, 06:590 Погодой на Северо-Западе России будет управлять скандинавский антициклон 02.04.2023, 22:300 Пскович стал победителем соревнований по практической стрельбе в Санкт-Петербурге
02.04.2023, 22:014 После взрыва в кафе в Петербурге госпитализированы 24 человека 02.04.2023, 21:100 Семилетний ребенок утонул в бассейне столичного спорткомплекса 02.04.2023, 20:350 Как не стать жертвой ДТП, напомнили псковичам в Госавтоинспекции 02.04.2023, 20:030 Подозреваемую в совершении подрыва кафе в Петербурге объявили в розыск
02.04.2023, 19:460 МЧС провело противопожарный рейд в Великих Луках 02.04.2023, 19:372 Россия добровольно сократит добычу нефти до конца 2023 года 02.04.2023, 19:092 Военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в петербургском кафе 02.04.2023, 18:540 В Петербурге прогремел взрыв в кафе, есть погибший и раненые
02.04.2023, 18:360 Лавров и Блинкен обсудили задержание в России американского журналиста 02.04.2023, 18:060 ФК «Луки-Энергия» проиграл «Спартаку» в матче первого тура первенства России 02.04.2023, 17:531 В «Унесенных ветром» появится предупреждение о «вредных и болезненных» аспектах рабства 02.04.2023, 17:340 Псковских журналистов приглашают к участию в конкурсе «Щит и перо»
02.04.2023, 17:240 Перечислены настораживающие симптомы чрезмерного увлечения ЗОЖ 02.04.2023, 16:530 В Пскове состоялся концерт, посвященный Дню единения народов России и Беларуси. ФОТО 02.04.2023, 16:360 Три футбольные команды подрались на стадионе в Москве 02.04.2023, 16:150 ГИБДД дала разъяснения псковичам по вопросу скидок при оплате госпошлины и штрафов
02.04.2023, 16:050 Умер оскароносный композитор Рюити Сакамото 02.04.2023, 15:460 Более ста спортсменов приняли участие в турнире по дзюдо в Пушкиногорье 02.04.2023, 15:311 Ученые нашли новую особенность долгожителей 02.04.2023, 14:552 Дорога к военному городку в Стругокрасненском районе перейдет в ведение региона
02.04.2023, 14:320 Путин на следующей неделе проведет заседание Совбеза РФ 02.04.2023, 14:010 Члены профсоюзов Псковской области могут оздоравливаться в санаториях Белоруссии со скидкой 10% 02.04.2023, 13:440 Псковичи и великолучане сыграют в Юношеской футбольной лиге 02.04.2023, 13:260 Доля заемщиков с двумя и более кредитами в России впервые превысила 50%
02.04.2023, 12:540 Встреча россиян и белорусов проходит в Псковской области 02.04.2023, 12:370 Мокрый снег и дождь прогнозируют в Псковской области в понедельник 02.04.2023, 12:110 Появились первые подробности о главных смартфонах Samsung 2024 года 02.04.2023, 11:410 Михаил Ведерников: Сотрудничество Псковской области с Республикой Беларусь укрепляется из года в год
02.04.2023, 11:290 Билет на самолет Москва — Цюрих продали за 1 111 тысяч рублей 02.04.2023, 11:042 Развитие искусственного интеллекта напугало псковичей 02.04.2023, 10:541 В Роспотребнадзоре рассказали, чем можно заразиться в огороде и на рыбалке 02.04.2023, 10:320 Пятеро детей пропали во время прогулки в российском городе
02.04.2023, 10:220 «Псковский цирк» стал лауреатом международного фестиваля-конкурса 02.04.2023, 09:350 Российские туристы госпитализированы после аварии экскурсионного автобуса на Кубе 02.04.2023, 09:210 В Пскове пройдет отборочный этап Бронзовой лиги АМФР 02.04.2023, 09:000 Озябшего аиста и изящную цаплю в разливе Сороти сфотографировал музейщик «Михайловского»
02.04.2023, 08:590 День единения народов России и Беларуси отмечается 2 апреля 01.04.2023, 23:000 Движение поездов «Ласточка» продлят до станции «Печоры Псковские» в дни празднования 550-летия монастыря 01.04.2023, 22:150 В Псковской области стартовал литературно-просветительский проект «Позывной – Россия!» 01.04.2023, 22:000 Центробанк сообщил о сокращении подозрительных операций в России
01.04.2023, 21:370 Назван способ досрочно выйти на пенсию 01.04.2023, 21:200 В Минцифры опровергли связь изменений на «Госуслугах» со слухами о мобилизации 01.04.2023, 21:000 Следователи требуются псковской полиции 01.04.2023, 20:400 Психиатр рассказал о пользе смеха для сжигания калорий
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru