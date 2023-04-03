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Происшествия

Режим повышенной готовности ввели в Усвятском районе из-за паводка

04.04.2023 12:34|ПсковКомментариев: 0

Режим повышенной готовности ввели в Усвятском районе из-за паводка с 3 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации муниципалитета.

«С 3 апреля в Усвятском районе введен режим функционирования "Повышенная готовность", для органов управления и сил муниципального звена Усвятского района установлен местный уровень реагирования», - говорится в сообщении.

С целью контроля за складывающейся обстановкой и координацией работ по ликвидации последствий прохождения весеннего паводка по территории района создали рабочую группу. 

Органам управления и силам муниципального звена Усвятского района рекомендовано:

  • организовать контроль за уровнями воды в водоемах;
  • обеспечить непрерывный сбор, обработку и передачу информации о развитии паводковой обстановки в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности администрации Усвятского района;
  • организовать информирование населения о развитии паводка на территории муниципального образования «Усвятский район» и принимаемых мерах по снижению его негативных последствий;
  • уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, планы эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения населения;
  • усилить контроль за качеством питьевой воды в источниках централизованного и нецентрализованного водоснабжения, при ухудшении качества воды организовать ее подвоз;
  • при возникновении угрозы затопления (подтопления) жилых домовладений обеспечить экстренное оповещение населения с использованием всех имеющихся систем оповещения.
Теги: #паводок
Источник: Псковская Лента Новостей
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