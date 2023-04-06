Стали известны подробности затопления кинодеревни в Псковской области

Подробностями о затоплении кинодеревни в урочище Лосковское в Новоржевском районе поделилась глава Выборской Волости Ольга Васильева в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Фото: Ольга Васильева / «ВКонтакте»
Напомним, кинодеревня находится в Новоржевском районе. За последние годы этой локацией для съёмок фильмов воспользовались создатели «Холопа», «Гоголя», «Батальона».
Ранее председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщила о планах по строительству ещё одной кинодеревни.