Происшествия

Личность возможного преступника устанавливают в Великих Луках

Личность мужчины в связи с его возможной причастностью к совершению преступления устанавливает ОМВД России по городу Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ведомства.

Фото: ОМВД России по городу Великие Луки

Граждан, обладающих какой-либо полезной информацией, просят обращаться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефону: 8 (81153) 5-27- 94 или 02.

Ранее сообщалось, что сегодня, 13 апреля, из Сбербанка в ТЦ «Апельсин» в Великих Луках похитили около 80 тысяч рублей.