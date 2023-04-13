Происшествия

Боеприпас времен Великой Отечественной войны уничтожили псковские росгвардейцы

Взрывотехники ОМОН Росгвардии обследовали и уничтожили боеприпас времен Великой Отечественной войны в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгврадии по Псковской области

Подозрительный предмет, позже идентифицированный росгвардейцами как минометная мина калибра 82 мм времен Великой Отечественной войны, обнаружили при проведении работ на автодороге в Псковском районе.

Врывотехники ОМОН «Кром» регионального управления Росгвардии уничтожили снаряд с признаками сильной коррозии на месте накладным зарядом.