Происшествия

Около 800 тысяч рублей похитили мошенники у жителей Псковской области

Около 800 тысяч рублей похитили мошенники у жителей Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Незнакомцы ввели в заблуждение жителей Пскова, Великих Лук, Острова, Пустошки и Псковского района. Мошенники представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. По телефону они предлагали свою помощь в предотвращении неких попыток несанкционированного оформления на них кредитов. Для этого клиентам требовалось самим срочно оформить кредиты и перевести полученные денежные средства на указанные «безопасные счета».

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Обстоятельства произошедшего выясняются.