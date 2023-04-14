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Около 800 тысяч рублей похитили мошенники у жителей Псковской области

15.04.2023 12:13|ПсковКомментариев: 0

Около 800 тысяч рублей похитили мошенники у жителей Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Незнакомцы ввели в заблуждение  жителей Пскова, Великих Лук, Острова, Пустошки и Псковского района. Мошенники представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. По телефону они предлагали свою помощь в предотвращении неких попыток несанкционированного оформления на них кредитов. Для этого клиентам требовалось самим срочно оформить кредиты и перевести полученные денежные средства на указанные «безопасные счета».

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Теги: #полиция #телефонное мошенничество
Источник: Псковская Лента Новостей
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