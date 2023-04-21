Происшествия

Житель Пскова в один день дал взятку налоговику и наехал на полицейского

43-летнего жителя города Пскова подозревают в даче взятки налоговому инспектору и применении насилия в отношении полицейского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: СК РФ

По версии следствия, 19 апреля на площади Ленина в городе Пскове мужчина передал налоговому инспектору, который участвовал в проведении оперативно-розыскного мероприятия, взятку в размере 70 тысяч рублей за непроведение проверок связанных с ним организаций. Помимо этого, в момент документирования противоправной деятельности предполагаемый злоумышленник совершил наезд на полицейского.

Мужчину подозревают в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки) и частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В настоящее время мужчина задержан в процессуальном порядке. Проводятся следственные действия по сбору и закреплению доказательственной базы.