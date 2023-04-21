Происшествия

Житель Новоржева поссорился с соседом и нанес ему смертельную травму монтировкой

51-летнего жителя Новоржева могут привлечь к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, 3 сентября обвиняемый поссорился с соседом во дворе своего дома в городе Новоржеве. В ходе конфликта мужчина схватил монтировку и ударил соседа по голове. С полученной черепно-мозговой травмой потерпевшего госпитализировали, однако спустя пять дней он скончался.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.