Происшествия

Житель Пскова доверился мошеннику и лишился около 270 тысяч рублей

Пскович не досчитался около 270 тысяч рублей в результате мошеннических действий злоумышленника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 19 апреля жителю областного центра позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом якобы предотвращения незаконной попытки оформления на горожанина кредита мужчина завладел деньгами потерпевшего в сумме около 270 тысяч рублей.

Пскович обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках проводимого расследования.

«Данный случай в регионе далеко не единичный. В этой связи полиция настоятельно рекомендует нашим согражданам быть в подобных ситуациях предельно осмотрительными и не поддаваться на ухищрения нечистых на руку лиц, что может быть сопряжено с серьезными финансовыми потерями», - отметили в полиции.