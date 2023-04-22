Происшествия

30-летняя жительница Локнянского района пропала более недели назад

30-летнюю Екатерину Лобанову разыскивают в Локнянском районе. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Она пропала в деревне Веретье, с 14 апреля 2023 года её местонахождение неизвестно.

Приметы девушки: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, короткие темные волосы, карие глаза. Была одета в черную куртку и черные штаны.

Информацию, которая поможет найти Екатерину Лобанову, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.