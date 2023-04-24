Происшествия

Вертолет санавиации потерпел крушение в российском регионе, погиб пилот

Вертолет санавиации потерпел крушение под Волгоградом из-за технической поломки.

После высадки пострадавшего и медиков вертолет санавиации возвращался на площадку. В полете пилот связался с диспетчером и доложил о неисправности. Затем связь с ним пропала, со ссылкой на экстренные службы сообщает «Интерфакс».

Позднее вертолет был обнаружен разрушенным. Пилота спасти не удалось.

В свою очередь, в облздраве сообщили, что пассажиров на борту не было.

Вертолет не дотянул до аэродрома порядка 5 километров.