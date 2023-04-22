Пять человек погибли при пожарах в Псковской области за выходные

17 пожаров потушили спасатели в Псковской области за прошедшие три дня, с 21 по 23 апреля, пять человек погибли при этих пожарах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
21 апреля в 17:07 в ведомство поступило сообщение о возгорании на улице Фадеева, 6 в Плюссе. В двухквартирном жилом доме выгорела комната, огонь повредил потолочное перекрытие. Квартира закоптилась. Предположительная причина происшествия – короткое замыкание в электросчетчике внутри жилого дома.
В 18.00 в ведомство сообщили о пожаре на улице Белинского в Пскове, также из-за короткого замыкания выгорел жилой дом.
Позднее в этот же день, в 23:03, в МЧС поступил вызов из деревни Кузнецовка Себежского района. Из-за неосторожного обращения с огнём подпалилась стена сарая. А в ночь с 21 на 22 апреля при пожаре в Печорах погиб мужчина.
Кроме того, в подъезде многоэтажки в Великих Луках подожгли детскую коляску.
22 апреля в 15:10 в МЧС сообщили о пожаре на улице Ленина в Пушкинских Горах. В неэксплуатируемом строении огонь повредил стену. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
Около 15:30 в ведомстве стало известно о пожаре в Стругокрасненском районе. При пожаре погибли двое взрослых людей.
А на улице Садовой в Великих Луках из-за короткого замыкания в электрообогревателе произошёл пожар в помещении кухни. Выгорел потолок, сгорел кухонный гарнитур, электрический обогреватель, помещение комнаты закоптилось. Пожарные выехали на вызов в 19:53.
Позднее, в 21:50 сотрудники МЧС выехали ещё на одно место происшествия. Короткое замыкание спровоцировало пожар и гибель мужчины в Пыталовском районе.
В ночь с субботы на воскресенье в 2:15 пожарным поступил вызов из Новосокольников. На улице Шоссейной в жилом доме сгорела кровля, помещение кухни и прихожей выгорело по всей площади, комнаты закоптились. Предположительная причина – короткое замыкание в помещении кухни.
Утром неосторожное курение привело к смерти женщины при пожаре в Великолукском районе.
23 апреля в 16:16 на улице Декабристов в Пскове горел мусор на территории недействующей пилорамы, также сгорели два неэксплуатируемых строения. Предположительная причина – поджог.
В 16:48 спасатели выезжали в деревню Жилино Бежаницкого района. Там сгорело бесхозное строение. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
Ещё два бесхозных строения горели в деревне Шевачёво Куньинского района в 21:02. Предположительная причина та же – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.
По той же причине в ночь с 23 на 24 апреля в 00:06 на Зональном шоссе в Пскове в неэксплуатируемом строении огонь повредил кровлю.
Кроме того, по разным причинам в выходные произошли возгорания в нескольких автомобилях.
Помимо этого, в деревне Кислово Псковского района произошел пал травы. Жители наблюдали образования «гриба» из дыма.