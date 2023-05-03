Происшествия

Россиянку заподозрили в организации заказного убийства дочери из-за квартиры

Жительницу Красноярска подозревают в организации заказного убийства дочери из-за квартиры, сообщает пресс-служба регионального главка СК.

«В результате совместных действий следователей ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия и оперативных сотрудников уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" предотвращено заказное убийство 48-летней жительницы Красноярска, приготовление к которому организовала ее мать», - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

В отношении 67-летней женщины возбудили уголовное дело по статье об организации приготовления убийства по найму. Следователи полагают, что в апреле женщина рассказала знакомому мужчине о намерении убить дочь, чтобы завладеть ее квартирой. Мужчина организовал встречу с исполнителем, которому подозреваемая пообещала выплатить 80 тысяч рублей. Следователи рассказали, что женщина предлагала разные способы убийства, включая инсценировку несчастного случая.

В мае исполнитель под контролем оперативников инсценировал убийство и сообщил женщине об исполнении заказа. По сценарию убийство было совершено при помощи ножа. Злоумышленнице была представлена сумка дочери в качестве доказательства убийства. Женщина передала исполнителю обещанное вознаграждение. В СК также сообщили, что следствие располагает сведениями о намерении убить сына.

Злоумышленницу задержали и в ближайшее время следователи будут ходатайствовать об ее аресте.