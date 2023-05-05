Происшествия

Десять пожаров ликвидировали в Псковской области за сутки

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области осуществляли ликвидацию 4 ландшафтных и 6 техногенных пожаров за прошедшие дежурные сутки, с 6 на 7 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, в 15.31 поступило сообщение о пожаре в СНТ «Торошинка» Псковского района, в результате которого сгорели садовый дом и баня. Пожарным удалось спасти находящиеся рядом два садовых дома. В ведомстве считают, что причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

В 14.47 поступило сообщение о возгорании в деревне Крестилово Локнянского района. В результате пожара горело бесхозное строение. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. При ликвидации пожара спасено 4 жилых дома и 6 хозяйственных построек.

В деревне Ковалево-Сиженье Себежского района в 18.06 произошел пожар в хозяйственной постройке. По имеющимся сведениям, пожар случился в результате аварийного пожароопасного режима работы электрооборудования. При тушении пожара спасены стоящие рядом три хозяйственные постройки и многоквартирный жилой дом.