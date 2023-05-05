Происшествия

Около полумиллиона рублей похитили мошенники у псковичей

Около полумиллиона рублей похитили мошенники у псковичей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Молодой псковичке позвонили неизвестные и предложили возможность для хорошего заработка за счет инвестиций на одном из сайтов. Пожилой жительнице Псковского района 3 мая тоже позвонили незнакомцы и сообщили, что ее родственнице грозит уголовная ответственность за совершенное ДТП. Женщины перевели деньги незнакомцам.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Все обстоятельства произошедшего выясняются.