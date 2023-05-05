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Нарушившего миграционное законодательство иностранца выявили в Псковской области

Нарушившего миграционное законодательство иностранца выявили в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

На территории Пушкиногорского, Себежского, Печорского, Невельского районов сотрудники подразделений по вопросам миграции совместно с коллегами из Госавтоинспекции, участковыми уполномоченными полиции, сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области провели профилактические мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры, объектах жилого сектора.

Цель таких мероприятий - выявление иностранных граждан и лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ с нарушением режима пребывания, въезд которым в РФ не разрешен, а также лиц, находящихся в федеральном и межгосударственном розыске, лиц, сменивших установочные данные, лиц, совершивших преступления и неоднократно привлекавшихся к административной ответственности.

«В результате проведенных мероприятий выявлен иностранный гражданин, злостно нарушающий миграционное законодательство», - отметили в ведомстве.

Суд вынес решение о его административном выдворении за пределы Российской Федерации с помещением в Центр содержания иностранных граждан.