Происшествия

При пожарах в Псковской области с начала года погибли 30 человек

1430 пожаров зарегистрировали на территории Псковской области за 4 месяца 2023 года, они нанесли прямой материальный ущерб в размере 48 млн 552 тысяч рублей. При пожарах погибли 30 человек, 17 получили травмы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Из числа погибших людей 10 были пенсионерами, 17 человек не имели определенного рода деятельности, двое были рабочими, один - инвалидом.

Причинами пожаров были:

неосторожное обращение с огнем – 1158 случаев;

нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 126 случаев;

нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 76 случаев;

поджоги – 22 случая;

на транспорте – 32 случая;

иные – 16 случаев.

В городах и райцентрах области зарегистрировано 427 пожаров, прямой материальный ущерб составил 17 млн 604 тысяч рублей. Погибли 11 человек, из них трое в нетрезвом виде. В сельской местности за текущий период зарегистрировано 1003 пожара, материальный ущерб - 30 млн 948 тысяч рублей, погибли 19 человек.

За 4 месяца 2023 года в жилом секторе зарегистрировано 257 пожаров с прямым материальным ущербом в размере 26 млн 955 тысяч рублей. При пожарах в жилом секторе погибли 30 человек.

Основными причинами пожаров в жилом секторе явились:

неосторожное обращение с огнем – 56 случаев;

нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 111 случаев;

нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 70 случаев;

поджоги – 14 случаев;

иные – 6 случаев.

За 4 месяца 2023 года на территории Псковской области огонь уничтожил 105 строений; 54,85 квадратных метра площадей; 6 единиц автотранспорта. Спасти удалось 152 человека; материальных ценностей на сумму 5 млн 549 тысяч рублей; 309 строений; 10 единиц автотранспорта.