Происшествия

Бывшего псковского следователя осудили за присвоение ювелирных украшений

Псковский городской суд осудил бывшего следователя, который незаконно присвоил себе ювелирные украшения, изъятые в ходе проведения обыска, похитил денежные средства и завладел одним из пистолетов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Суд установил, что подсудимый, являясь следователем следственного отдела по городу Пскову СУ СК России по Псковской области, в ходе расследования уголовного дела незаконно присвоил себе ювелирные украшения, изъятые в ходе проведения обыска, уничтожил процессуальные документы из уголовного дела, подтверждающие их изъятие.

Также мужчина, расследуя иное уголовное дело, путём злоупотребления доверия, похитил денежные средства, которые ему передала мать обвиняемого для передачи потерпевшей в счёт возмещения ущерба.

Кроме того, в ходе распития спиртного со своими знакомыми, подсудимый продемонстрировал им имеющиеся у него на рабочем месте оружие и боеприпасы, являющиеся вещественными доказательствами по другому уголовному делу, возбужденному по факту покушения на убийство, после чего противоправно завладел одним из пистолетов и патронами к нему, тем самым совершив хищение данных предметов, и незаконно передал одному из своих знакомых.

Подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся. При назначении наказания судом данные обстоятельства, наряду с наличием у него на иждивении малолетних детей, состоянием здоровья, признаны смягчающими, вместе с тем отягчающим обстоятельством по преступлениям в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов, суд признал совершение преступлений в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя.

По совокупности преступлений мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.