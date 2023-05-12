Происшествия

Псковича приговорили к лишению свободы за покушение на сбыт наркотиков

27-летнего псковича приговорили к лишению свободы за покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

В конце декабря 2022 года молодой человек с использованием Сети вступил в сговор на незаконный сбыт наркотических средств с неустановленным в ходе следствия лицом, после чего, получив информацию о месте закладки наркотических средств на территории Псковского района, забрал из нее наркотическое средство мефедрон (массой не менее 70,85 грамм) и марихуану (массой не менее 11,38 грамм). Далее злоумышленник перевез указанные наркотические средства к себе в квартиру в деревне Родина Псковского района, где расфасовал их в упаковки, удобные для дальнейшего хранения и сбыта путем помещения в тайники.

В результате сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота указанные наркотические средства в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

По результатам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих наказание обстоятельств, назначил виновному наказание в виде лишения свободы на 6 лет с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. Отбывать наказание в виде лишения свободы осужденный будет в ИК строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.