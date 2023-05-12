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Двое судимых опочан сядут в тюрьму за убийство собутыльника и поджог его дома

Двух ранее судимых жителей Опочки привлекли к уголовной ответственности за убийство собутыльника и поджог его дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Летом 2021 года подсудимые находились в частном доме на улице 9 Января в Опочке в гостях у ранее незнакомого мужчины, с которым распивали спиртное. В ходе употребления алкоголя на почве личной неприязни гости несколько раз ударили хозяина дома ножом, топором, а также руками и ногами по голове и телу.

Воспользовавшись тем, что потерпевший перестал подавать признаки жизни, подсудимые похитили из его дома цифровую, бытовую и строительную технику, а также денежные купюры в сумме 200 рублей. Общий материальный ущерб составил более 40 000 рублей.

Желая скрыть следы преступлений, один из подсудимых совершил поджог дома, строение сгорело. От полученных тяжелых травм, а также на фоне острого отравления угарным газом потерпевший скончался.

Кроме того, в рамках данного уголовного дела одного из фигурантов признали виновным в совершении ряда имущественных преступлений на территории Опочки.

Суд признал мужчин виновными и по совокупности преступлений назначил одному из них наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с ограничением свободы на срок 2 года, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима, второму – 22 года с ограничением свободы на срок 2 года, с отбыванием основного наказания в колонии особого режима.

Кроме того, суд взыскал с подсудимых ущерб, причиненный преступлениями.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.