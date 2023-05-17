Происшествия

Россиянка продала подруге новорожденного сына за 400 тысяч рублей

Жительница Ингушетии продала своего новорожденного сына подруге.

По данным правоохранителей, события произошли в 2020 году. В ноябре 28-летняя женщина, находясь в Сунженской районной больнице, родила мальчика. Молодая мать успела выбрать имя новорожденному. Уже в декабре она приехала в Карабулак, где передала его своей подруге, получив от нее за сына 400 тысяч рублей, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что женщина, купившая ребенка, пошла на этот шаг, так как не могла иметь детей из-за перенесенной операции по удалению шейки матки. До настоящего времени ребенок воспитывался в семье покупательницы.

Продавшая сына женщина дала признательные показания. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми». Сейчас прокуроры устанавливают все обстоятельства случившегося, также они дадут оценку работе органов системы профилактики. Ход расследования на личный контроль взял прокурор Ингушетии.