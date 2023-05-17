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Похитивший псковского бизнесмена пожаловался суду на тяжелые условия содержания под стражей

Похитивший псковского бизнесмена мужчина пожаловался суду на условия нахождения под стражей. Подробнее о происшествии Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе судов Псковской области.

Скриншот: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

Установлено, что подсудимые похитили человека, чтобы получить денежное вознаграждение от организаторов преступления. За работу обещали заплатить до 150 000 рублей.

В ночь на 14 мая 2021 года подсудимые и иные неустановленные лица напали на потерпевшего. В момент похищения мужчина оказывал активное сопротивление, однако перестал сопротивляться только после того, как злоумышленники ложно сообщили ему, что «работает СОБР».

Нападавшие вытащили его из кабины автомобиля, после чего, повалив на землю и насильно удерживая, липкой лентой обернули голову в области рта, лишив его возможности позвать на помощь, сковали руки за спиной наручниками, а также обмотали скотчем ноги в целях исключения побега.

Потерпевшего в наручниках месяц удерживали запертым в изолированных помещениях в арендованных домах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые периодически меняли в целях конспирации. Мужчину систематически подвергали избиению, в том числе предметами, используемыми в качестве оружия, ограничивали в еде.

В процессе нанесения ударов иными неустановленными лицами организованной группы записывались голосовые сообщения родственникам потерпевшего с требованием денег - 2 млн долларов.

11 июня 2021 года мужчина был освобожден сотрудниками полиции, а двое участников организованной группы задержаны.

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«В рамках последнего слова один из обвиняемых в похищении, находящийся в СИЗО, резонно заметил, что "содержаться под стражей очень тяжело психически, замкнутое пространство, окна за решеткой, неба не видно, все время двери закрыты и не с самыми хорошими представителями нашего общества". В связи с чем просил суд о справедливом и объективном решении», - рассказали в суде.

Суд признал мужчин виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 7 лет с отбыванием в ИК строгого режима. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего о компенсации морального вреда. Приговор суда в законную силу пока не вступил.