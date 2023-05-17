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Костер развели на гранитной звезде у Вечного огня в Дедовичах

21.05.2023 13:50|ПсковКомментариев: 1

Костер развели на гранитной звезде у Вечного огня в Дедовичах. Об этом глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Геннадий Афанасьев / «ВКонтакте»

«Вандалы осквернили мемориал "Партизанская слава" в поселке Дедовичи. Возле Вечного огня на гранитной звезде развели костер. Направил сообщение в полицию, проводится проверка», - рассказал Геннадий Афанасьев.

Напомним, Вечный огонь в Дедовичах на мемориале «Партизанская слава» зажгли 27 апреля. 

Теги: #вандализм #память #Дедовичи
Источник: Псковская Лента Новостей
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