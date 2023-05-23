Происшествия

Россиянка переломала кости шестимесячному сыну

Суд в Татарстане вынес приговор местной жительнице, которая истязала своего шестимесячного сына.

По данным следствия, в августе прошлого года женщину с ребенком доставили в республиканскую больницу. Она находилась с ним в палате нейрохирургического отделения, где ударила малыша металлическом бортом кровати по ноге, в результате чего он получил перелом бедра. Врачам она об этом не сказала, пишет RuNews24. Через несколько дней мать избила мальчика руками и сломала ему оба предплечья.

В итоге суд назначил ей наказание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы условно с 3-летним испытательным сроком.